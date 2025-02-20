Российские военные контролируют около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в прошлом году установили контроль над почти 4,5 тыс. кв. км в зоне специальной военной операции, заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года - ещё более 600 квадратных километров", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что у ВСУ отбиты около 75% территорий Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

"В Луганской народной республике осталось освободить менее одного процента", - сказал первый замглавы Генштаба ВС РФ.

По его словам, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. "Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов", - сказал первый замглавы Генштаба ВС РФ.

Он также сообщил, что украинские потери в ходе специальной военной операции превысили 1 млн человек.