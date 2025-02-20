Что случилось этой ночью: четверг, 20 февраля

Стармер поддержал Зеленского, Хегсет приказал сократить оборонный бюджет, пожар на Варшавском шоссе в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский премьер Кир Стармер поддержал решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в условиях вооруженного конфликта. Это решение он считает "правомерным". Стармер отметил, что так же поступила Великобритания во время Второй мировой войны. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "президентом без выборов" и обвинил в отказе от их проведения.

- На Варшавском шоссе в Москве произошел пожар в административном здании на площади 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлекли 170 сотрудников МЧС, 50 единиц техники, также была задействована авиация ГКУ Московского авиационного центра - вертолет Ка-32. К 4 утра пожар был локализован. О пострадавших не сообщается.

- Российские военные в 2024 году установили контроль над почти 4,5 тыс. кв. км в зоне специальной военной операции, заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Он отметил, что у ВСУ отбиты около 75% территорий Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей. "В Луганской народной республике осталось освободить менее одного процента", - сказал первый замглавы Генштаба ВС РФ.

- Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, инициированный Социалистической партией, сообщает Le Figaro. Газета пишет, что "спонтанный" вотум провалился без поддержки правого "Национального объединения", получив 181 голос "за". Для отставки правительства требовалось 289 голосов депутатов.

- Министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и всей армии США разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет, сообщила Washington Post. Предложения должны подготовить до 24 февраля.

- Совет ЕС объявил о достижении договоренности с Европарламентом выделить около 2 млрд евро на поддержку реформ и экономического роста в Молдавии. Пакет помощи включает в себя гранты на сумму до 385 млн евро и кредиты на сумму 1,5 млрд евро с длительным сроком погашения и льготными процентными ставками.