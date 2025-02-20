Минсельхоз РФ опроверг исключение мукомолов из программы льготного кредитования

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мукомолам РФ доступен комплекс мер господдержки, в том числе и льготное кредитование. Информация о том, что предприятия мукомольно-крупяной промышленности исключены из механизма льготного кредитования, не соответствует действительности, сообщает Минсельхоз.

Накануне Союз мукомольных и крупяных предприятий сообщил, что направил в адрес министр сельского хозяйства Оксаны Лут письмо, в котором просит ее оказать отрасли господдержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.

Союз информирует, что в опубликованном Минсельхозом "Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 5 февраля 2025 года" выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства не предусмотрено. К тому же ряд предприятий отрасли, которые являются крупными экспортерами, не имели возможность получить компенсацию транспортных издержек за 2024 год. В связи с этим союз предупреждал, что в условиях коммерческого кредитования не исключено массовое банкротство предприятий.

Как сообщает Минсельхоз, предприятиям отрасли в рамках льготного кредитования, в том числе экспортного, предусмотрены краткосрочные кредиты на срок до года на закупку зерна и инвестиционные кредиты на срок от 2 до 8 лет. Существует также возможность приобретения в льготный лизинг широкого перечня оборудования и автотранспорта.

"Для компенсации организациям, в том числе мукомольно-крупяной промышленности, части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции на экспорт на текущий год выделены средства в размере 5 млрд рублей, - информирует ведомство. - Чтобы получить субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку, понесенных при поставках в третьем и четвертом кварталах года, предшествующего текущему финансовому году, в первом и втором кварталах текущего финансового года необходимо направить в АО "РЭЦ" заявку в электронной форме с использованием информационной системы "Одно окно".

Минсельхоз РФ будет и дальше поддерживать производителей мукомольно-крупяной и другой продукции АПК, подчеркивает ведомство.