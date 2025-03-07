Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на муку за месяц на 0,5%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Отпускные цены на муку в РФ за месяц снизились на 0,5%, сообщает Минсельхоз.

"По данным на 5 марта, за последний месяц отпускные цены на муку в России снизились на 0,5%. В среднем мука у производителей сегодня стоит 26,7 рубля за килограмм. Стоимость хлеба из пшеничной муки за тот же период показала околонулевую динамику и составляет 69 рублей за 1 кг", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как поясняет Минсельхоз, стабильная ценовая ситуация на рынке обусловлена в том числе высокими показателями производства. Так, в 2024 году выпуск муки составил 9,9 млн тонн, что на 103 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Хлеба и хлебобулочных изделий выпечено в прошлом году 6,3 млн тонн, прирост составил 7,9 тыс. тонн.

Как считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, "даже если мука подорожает, к примеру, на 10%, то себестоимость хлеба вырастет незначительно, на 2-3 рубля". По его словам, в себестоимости производства хлеба на долю муки приходится 20%.

"Но это мы говорим про оптовую цену, по которой хлеб поставляют для розничной продажи. Покупатели в магазине приобретают его примерно с 30%-й наценкой ритейлера. Из чего она складывается в каждой конкретной сети – сложно сказать", - заявил он.

В связи с этим гильдия последовательно выступает за развитие сетей небольших пекарен, максимально приближенных к потребителю, во всех регионах РФ. "Тогда пекари будут формировать отпускную цену на хлеб самостоятельно, без магазинов-посредников и, разумеется, с учетом реальной покупательной способности, так как заинтересованы в быстрой реализации своей продукции", - сказал Кацнельсон.

Как сообщил в пятницу "Коммерсантъ", в феврале Минсельхоз РФ уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в РФ. Об этом говорится в письме главы ведомства Оксаны Лут.

В этот же день Минсельхоз распространил заявление, в котором не исключал введения нетарифных мер на зерновом рынке при сборе урожая ниже прогноза в этом году. Официальный прогноз сбора зерна в этом году ведомство пока не раскрывало.

"Если в силу погодных условий производство зерна в текущем году будет ниже прогнозируемого, Минсельхоз оперативно инициирует введение дополнительных нетарифных мер", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз подчеркнул, что в 2024 году урожай зерна в РФ вошел в пятерку лучших в истории страны, он позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков.

В феврале Союз мукомольных и крупяных предприятий информировал Минсельхоз о возможном массовом банкротстве предприятий из-за отсутствия льготного кредитования. "Коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25% и при существующих оптовых ценах на муку приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию", - говорилось в письме.

Минсельхоз в свою очередь заявил, что мукомолам РФ доступен комплекс мер господдержки, в том числе и льготное кредитование, и заверил, что будет и дальше поддерживать производителей мукомольно-крупяной и другой продукции АПК.

По данным Росстата, в 2024 году сбор зерна в РФ составил 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы, против 144,9 млн тонн (92,8 млн тонн пшеницы) годом ранее.