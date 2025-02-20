В России 13% работодателей заявили о планах выплатить премии к 23 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Выплату премий, приуроченных к Дню защитника Отечества, для своих сотрудников запланировали 13% российских компаний и организаций, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что 77% работодателей такую форму поощрения не предусматривают, в каждой десятой компании (10%) затруднились что-либо сказать по данному поводу.

Что касается премиальных выплат, приуроченных к Международному женскому дню, то, согласно опросу, такие планы в этом году есть почти у каждого шестого работодателя (17%), не собираются премировать своих сотрудников к этому празднику три четверти компаний (75%), оставшиеся 8% респондентов затруднились что-либо сказать по данному поводу.

По данным SuperJob.ru, более четверти компаний и организаций (27%) запланировали два отдельных праздничных корпоративных мероприятия к 23 февраля и 8 марта, почти каждый восьмой работодатель (13%) решил провести одно праздничное мероприятие сразу к этим двум праздникам. Отпраздновать только 23 февраля решили 1% респондентов, только 8 марта - 3% компаний.

Согласно исследованию, около половины компаний (45%) не будут в этом году проводить корпоративные мероприятия к этим праздникам, каждый девятый работодатель (11%) пока не принял окончательное решение.

Опрос проводился 2-18 февраля 2025 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровые службы российских компаний и организаций, в 186 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.