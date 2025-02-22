Большинство россиян считают важным для себя праздником День защитника Отечества

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (78%) считают День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, значимым праздником, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованные в субботу на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что 46% сограждан считают 23 февраля профессиональным праздником военных, каждый второй (50%) называет этот праздник общим для всех мужчин, оставшиеся 4% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

На вопрос социологов о престиже профессии военного 59% респондентов ответили, что уместно говорить о росте престижа, тогда как 15 лет назад такую тенденцию видели 29% сограждан.

Опрос проводился 7-9 февраля среди 1 500 респондентов в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.