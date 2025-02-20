ФАС проверит работу логистических центров сети магазинов "Светофор"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в региональные управления поручения проверить деятельность логистических центров сети магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

ФАС намерена изучить договоры поставки на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров, запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней. Также планируется проанализировать соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции; расходов, не связанных с исполнением договора поставки и последующей реализацией конкретной партии и др.

Территориальные органы в рамках поручения должны определить логистические центры сети и их поставщиков.

"Светофор" - российская сеть жестких дискаунтеров, основанная в 2009 году.