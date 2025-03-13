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Более 13 тонн некачественной продукции изъято из магазинов "Светофор" в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил нарушения в сети магазинов "Светофор", изъято более 13 тонн некачественной продукции, в суд направлено 17 протоколов о выявленных нарушениях; в результате проверки закрыты 20 магазинов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Выявленные нарушения (в сети магазинов "Светофор" - ИФ) не остались без внимания, и материалы дел были направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера административного штрафа и других мер. По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 тонн некачественной продукции", - сообщили журналистам в столичном управлении ведомства.

Из 23 проверенных магазинов 20 торговых точек были временно закрыты, а суды Москвы назначили наказания в виде приостановления их деятельности на срок от 30 до 90 суток, уточнили в ведомстве.

Во время проверок управлением были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", в частности - нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров.

Одной из основных причин для составления 17 протоколов об административном правонарушении в отношении ООО "ТОРГСЕРВИС 150" стало обнаружение не соответствующей требованиям продукции. В магазинах также выявлены случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. При этом в ведомстве отметили, что аналогичные нарушения были зафиксированы в ноябре 2024 года.

Компания должна устранить нарушения, после чего она вправе подать ходатайство о досрочном прекращении срока исполнения наказания. В этом случае Роспотребнадзор в установленном порядке проверит устранение нарушений и даст свое заключение в суд.

Роспотребнадзор Светофор Арбитражный суд Москвы Москва
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