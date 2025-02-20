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В Кремле заявили, что в России видят разногласия между Вашингтоном и Киевом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве видят определенные разногласия, возникшие между Вашингтоном и Киевом, на Украине привыкли к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом. Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег", - сказал Песков журналистам, комментируя последние высказывания в адрес друг друга руководителей США и Украины.

При этом, продолжил Песков, "конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги". "Это тоже вряд ли оспоримый факт", - сказал он.

Соединенные Штаты, продолжил он, были основным локомотивом, который до сих пор нес на себе самый большой груз финансового обеспечения этого конфликта. "Старая, предыдущая администрация Вашингтона исходила из постулата, что нужно продолжать войну до последнего украинца, прежняя администрация Вашингтона не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса, они говорили только о войне и тратили на это деньги американских налогоплательщиков", - подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем, новая администрация Вашингтона, заметил он, придерживается иных взглядов. "Они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией", - напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Россия, добавил он, также считает, что все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. "Для этого предпринимаются определенные меры, но в плане самого урегулирования пока еще конкретики мало, и здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков США Украина
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