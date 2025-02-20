Песков осудил слова Зеленского о дезинформировании Трампа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона позволяет себе совершенно непозволительные высказывания в адрес глав других государств, это недопустимо и неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп находится в "дезинформации".

"Риторика Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего. И зачастую представители украинского режима позволяют себе высказывания в адрес глав других государств, совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо", - сказал Песков.

"То, что рейтинг Зеленского падает - это абсолютно очевидная тенденция и вряд ли с этим можно спорить. По цифрам не хотели бы влезать в какие-то дискуссии", - добавил он.

Ранее Трамп высказался о необходимости проведения президентских выборов на Украине. По его словам, реальный рейтинг Зеленского составляет лишь 4%. Зеленский не согласился с этим и назвал данные Трампа "дезинформацией".