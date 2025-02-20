Два человека погибли и восемь пострадали из-за обстрелов ВСУ Херсонской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Алешках во дворе своего дома погибла женщина, в Голой Пристани убит мужчина. Еще восемь наших земляков получили ранения и травмы", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что четыре человека получили ранения в Каховке, трое - в Алешках, еще один - в Старой Збурьевке. Семеро из них госпитализированы, один получает помощь амбулаторно.

Из-за обстрелов повреждена коммунальная инфраструктура, гражданские легковые автомобили.