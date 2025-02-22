Пять человек пострадали в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в Херсонской области после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Голопристанском муниципальном округе террористический удар противника привел к ранению двух человек (...) В Алешкинском округе из-за обстрела пострадали три человека", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что в Бехтерах и Голой Пристани (Голопристанский округ) пострадали мужчина 1984 года рождения и женщина 1970 года рождения. В Алешкинском округе - женщина, и двое мужчин 1966, 1964 и 1991 годов рождения соответственно.

Четверо пострадавших госпитализированы, еще одному помощь оказана на месте, заключил губернатор.