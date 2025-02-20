Лавров назвал отношения РФ-КНР фактором стабилизации международной обстановки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент Путин и председатель Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И в Йоханнесбурге.

"Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации", - сообщил российский министр.

Он отметил, что российско-китайские отношения "стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации".

"И в этом наши цели абсолютно совпадают. Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и безусловно в "группе двадцати", которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе", - заявил Лавров.



