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Главы МИД России и КНР обсудили двусторонние отношения и международную повестку

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Йоханнесбурге с министром иностранных дел Китая Ван И реализацию двухсторонних договоренностей, отношения с США и украинский кризис, сообщили на Смоленской площади.

Встреча Лаврова и Ван И состоялась 20 февраля на полях совета министров иностранных дел (СМИД) "Группы двадцати".

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис", - говорится в сообщении МИД.

Министры уделили особое внимание "работе по обеспечению реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств, и подготовке предстоящих в 2025 году российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях".

Как сообщили в МИД, главы внешнеполитических ведомств России и Китая обсудили взаимодействие двух стран в рамках ООН, других международных организаций и многосторонних форматов.

"Ван И подчеркнул, что, продвигая инициативы в пользу мирного урегулирования украинского кризиса, Пекин считает необходимым устранить его первопричины на основе соответствующих принципов Устава ООН, прежде всего, требований о безусловном уважении прав человека", - отмечается в сообщении.

"Отдельный акцент был сделан на деятельности "Группы двадцати" по выстраиванию равноправного диалога представителей мирового большинства и Запада в финансово-экономической сфере на основе соблюдения всеми мандата "двадцатки"", - добавили в МИД.

Ван И Йоханнесбург МИД США Сергей Лавров Китай
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