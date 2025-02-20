В РФ к концу 2024 года ввели 72 процедуры банкротства иностранных организаций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила о развитии правоприменительной практики в сфере банкротства, которой установлена возможность банкротства иностранных организаций в РФ.

"К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций", - сказала она на совещании судей России.

Подносова отметила, что судьи Верховного суда исходили из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты.

Вместе с тем глава Верховного суда уточнила, что в общей структуре рассмотренных дел о банкротстве основную часть - 88% - все же занимают дела о банкротстве граждан.

Кроме того, подчеркнула Подносова, Верховный суд продолжил формировать практику применения норм гражданского законодательства о несправедливых договорных условиях.

"Речь идет об отношениях в сфере бизнеса, где рядовой предприниматель или организация вступают в договор с более сильным экономическим субъектом, имеющим возможность навязывать выгодные исключительно ему условия договора. Судебный контроль по этой категории дел призван выравнивать переговорные возможности сторон. Причем если ранее основной акцент был сделан на спорах с лизинговыми компаниями, то в последнее время все больше споров рассматривается с кредитными и страховыми организациями", - сказала она.