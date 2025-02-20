Поиск

В РФ к концу 2024 года ввели 72 процедуры банкротства иностранных организаций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила о развитии правоприменительной практики в сфере банкротства, которой установлена возможность банкротства иностранных организаций в РФ.

"К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций", - сказала она на совещании судей России.

В РоссииСуд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца апреля 2025 года.Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца апреля 2025 года.Читать подробнее

Подносова отметила, что судьи Верховного суда исходили из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты.

Вместе с тем глава Верховного суда уточнила, что в общей структуре рассмотренных дел о банкротстве основную часть - 88% - все же занимают дела о банкротстве граждан.

Кроме того, подчеркнула Подносова, Верховный суд продолжил формировать практику применения норм гражданского законодательства о несправедливых договорных условиях.

"Речь идет об отношениях в сфере бизнеса, где рядовой предприниматель или организация вступают в договор с более сильным экономическим субъектом, имеющим возможность навязывать выгодные исключительно ему условия договора. Судебный контроль по этой категории дел призван выравнивать переговорные возможности сторон. Причем если ранее основной акцент был сделан на спорах с лизинговыми компаниями, то в последнее время все больше споров рассматривается с кредитными и страховыми организациями", - сказала она.

Верховный суд РФ Ирина Подносова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Верховный суд разъяснит в 2025 году правила оплаты судебных госпошлин

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

"Яндекс" в 2025 году планирует увеличить число сотрудников

Кремль не исключил, что РФ и США могут вскоре вернуться к теме обмена заключенными

Кремль не исключил, что РФ и США могут вскоре вернуться к теме обмена заключенными

Глава ЦБ считает преждевременным говорить о возвращении Visa и Mastercard в РФ

Глава ЦБ считает преждевременным говорить о возвращении Visa и Mastercard в РФ

Академик РАН считает, что сбор зерна в РФ в 2025 г. не превысит 120 млн т

Академик РАН считает, что сбор зерна в РФ в 2025 г. не превысит 120 млн т

Росстат отметил увеличение производства в стране яиц в январе на 5,7%

ВЭБ предложил застроить бывшие участки Хотина в Москве

ФСБ предотвратила теракт против чиновника администрации Саратовской области

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2178 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });