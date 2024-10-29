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Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца апреля 2025 года.

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца апреля 2025 года.
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 28 октября, продлил процедуру банкротства ООО "Гугл" - российской "дочки" Google - на 6 месяцев.

Как следует из информации на сайте суда, следующий отчет конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского суд назначил на 28 апреля 2025 года.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

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Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении суда тогда отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке находятся 636 тыс. рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляют лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе 2023 года решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС РФ в лице МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.

На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований около 53,6 млрд рублей.

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