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Лавров примет участие в СМИД G20 в Йоханнесбурге, запланированы двусторонние встречи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Возглавляющий российскую делегацию глава МИД Сергей Лавров 20-21 февраля примет участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, которая пройдет в Йоханнесбурге, в рамках южноафриканского председательства в этом экономическом форуме.

"В ходе СМИД планируется предметно затронуть вопросы влияния текущей геополитической ситуации на мировую экономику", - сообщили ранее в МИД РФ.

В рамках встречи "предстоит обменяться принципиальными оценками предложенных Преторией приоритетов переговорных усилий "двадцатки", призванных способствовать поддержанию динамичного экономического роста, сокращению неравенства, созданию качественных рабочих мест, обеспечению продовольственной безопасности и доступа к передовым технологиям и финансированию на справедливых условиях".

Как сообщили на Смоленской площади, в выступлениях Лаврова "будет представлен развернутый срез актуальной международной обстановки с упором на первопричины и движущие силы ключевых событий, обозначена неприемлемость сохранения конфронтационной линии неолиберальных элит и предложены конкретные действия по преодолению деструктивных явлений". Российская сторона также "подтвердит приверженность сохранению центральной роли ООН в мировых делах, подчеркнет необходимость строгого соблюдения принципов Устава Всемирной организации во всей их полноте и взаимосвязи".

Как ожидается, на "полях" СМИД планируется серия двусторонних встреч Лаврова со своими коллегами.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "также предполагается в очередной раз призвать к поддержанию открытого характера мировой экономики, отказу от торговых войн, нелегитимных, незаконных санкций, других проявлений недобросовестной конкуренции".

G20 Йоханнесбург Сергей Лавров МИД РФ
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