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Силуанов считает возможный спад напряженности в мире выгодным экономике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Возможное снижение геополитической напряженности пойдет на пользу и российской экономике, и мировой в целом, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Как вы правильно говорите, если будет тенденция к ослаблению геополитической напряженности, от этого выиграют все, в том числе и экономика России точно получит дополнительный импульс. Поэтому мы внимательно следим за теми переговорами, которые ведутся", - сказал он телеканалу Asharq Business Bloomberg на полях конференции для стран с формирующимися рынками (AlUla Conference for Emerging Market Economies), которая прошла в Саудовской Аравии.

Переговоры делегаций России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны, в частности, договорились в ближайшее время сформировать процесс по урегулированию украинского кризиса.

Министр отметил, что Россия проводит экономическую и финансовую политику в расчете на собственные силы. "И делаем все необходимое для того, чтобы в минимальной степени зависеть от внешних факторов, которые воздействуют, в том числе, на нашу экономику, (проводим - ИФ) взвешенную бюджетную политику. Мы стимулируем те отрасли, которые нам необходимы для того, чтобы обеспечить нашу технологическую независимость, поддерживаем людей. И это все дает свои плоды. Экономика в прошлом году, по последним данным, выросла на 4,1%, а доходы людей выросли на 8,4%. Это очень неплохой результат", - сказал он.

По его словам, любое снижение геополитической напряженности благоприятно будет влиять и на мировую экономику, и на российскую. "Будем следить за ходом переговоров. Но не зависимо от хода дискуссии мы еще более ответственно стали проводить бюджетную политику", - отметил министр.

Он напомнил, что федеральный бюджет на 2025 год был сформирован на основании бюджетных правил с дефицитом в 0,5% ВВП. "Это гарантия того, что вне зависимости от внешних факторов мы выполним все, что мы задумали, на что запланировали деньги. Ресурсы есть, и при таком дефиците бюджета не будет проблем с их выполнением", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов США Эр-Рияд Саудовская Аравия Минфин
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