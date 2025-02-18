Рубио заявил об огромном потенциале сотрудничества США и РФ в случае урегулирования на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США и Россия могут получить множество возможностей для сотрудничества, если удастся урегулировать украинский кризис, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио.

"Мы увидели огромные возможности по налаживанию партнерских отношений с Россией. Это касается геополитики, экономики", - сказал он на пресс-конференции в Эр-Рияде по итогам переговоров с российской делегацией.

Рубио пояснил, что теперь сторонам предстоит сначала добиться восстановления нормальной работы своих посольств в Вашингтоне и Москве. Затем предстоит решить проблему Украины, а после этого можно будет перейти к вопросам двустороннего сотрудничества.