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Лавров провел переговоры в Йоханнесбурге с главой МИД Алжира

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.

Стороны тепло поприветствовали друг друга и кратко обменялись впечатлениями от выступлений на "двадцатке".

Как сообщил после встречи МИД РФ на своем сайте, "в ходе беседы были рассмотрены приоритетные задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром".

Отмечено, что с обеих сторон выражено удовлетворение высоким уровнем доверительного политического диалога и налаженного взаимодействия в различных многосторонних форматах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле. Подчеркнута готовность к продолжению тесной внешнеполитической координации в интересах скорейшего урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международного права", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров провел переговоры с главами МИД Китая Ван И и Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Также он отдельно встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Сергей Лавров ЮАР Алжир
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