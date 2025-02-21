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Ван И заявил о поддержке КНР усилий России и США по украинскому урегулированию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что в Пекине поддерживают предпринимаемые в настоящее время Россией и США усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией, и надеется, что стороны смогут найти устойчивое и долговременное решение, учитывающее интересы друг друга", - говорится в тексте выступления Ван И на заседании глав МИД стран "большой двадцатки" в Йоханнесбурге, опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР.

Китайский министр отметил, что в настоящее время "открывается окно для достижения мира".

"Хотя позиции всех сторон не согласованы и трудно найти простые решения сложных вопросов, диалог лучше конфронтации, а мирные переговоры лучше войны", - добавил он.

Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за скорейшее разрешение конфликта на Украине, всегда активно добивался мира и содействовал переговорам. При этом Пекин "готов учитывать озабоченности международного сообщества, особенно стран глобального Юга", и продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Ван И украинский вопрос на встрече в Йоханнесбурге.

"Ван И подчеркнул, что, продвигая инициативы в пользу мирного урегулирования украинского кризиса, Пекин считает необходимым устранить его первопричины на основе соответствующих принципов устава ООН, прежде всего, требований о безусловном уважении прав человека", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Йоханнесбург КНР Ван И США Сергей Лавров МИД РФ
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