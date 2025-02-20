Володин заявил, что зарубежным компаниям будет непросто вернуться в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вернуться в Россию зарубежным компаниям будет непросто, так как освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей", - сказал журналистам в четверг Володин.

По его словам, "суверенная политика нашей страны позволяет нам наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы".

"Это касается всего производственного сектора. Освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом", - сказал Володин. Он подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за прошлый год.

По его мнению, "недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект - убытки понесли они, а не мы".

По словам Володина, в Госдуме поддерживают мнение главы Минпромторга о том, что уход из РФ зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности.