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В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова будет рассмотреть возобновление закупок титановой продукции американским Boeing в случае его заинтересованности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Что касается кооперации и сотрудничества с Boeing, которое традиционно было долгое время до специальной военной операции, когда Boeing принял решение выйти из титановой долины, где собственно были созданы мощности соответствующие по обработке первичного титана, они заказали в большом количестве не просто болванки, а готовые изделия, готовые детали (...) Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении авиатехники Boeing на российский рынок, первый вице-премьер отметил, что на правительство с таким предложением "никто с этой темой не выходил".

20 февраля котировки крупнейшего производителя титана корпорации "ВСМПО-Ависма" взлетели более чем на 20% на неподтвержденных слухах о возможном возращении Boeing к покупкам российского титана, после чего "Мосбирже" пришлось проводить по ним дискретный аукцион. На торгах 20 февраля бумаги компании подорожали на 17,4%.

Один из крупнейших потребителей продукции российской компании - американская Boeing, которая в 2022 году отказалась от закупок титана у "ВСМПО-Ависмы".

Boeing Денис Мантуров правительство ВСМПО-Ависма
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