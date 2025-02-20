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РФ продолжает оценку ущерба удара по НПС "Кропоткинская"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий удара по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", сообщает МИД РФ.

"Российская сторона продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий этого удара. Не секрет, что нефтепровод соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ.

"Очевидно, что авария приведет к убыткам основных поставщиков энергоресурсов, главным образом, наших казахстанских друзей, а также их контрагентов на Западе. Кроме того, потребуется время на восстановление нормального функционирования НПС, поскольку для замены поврежденного оборудования необходима поставка агрегатов и запчастей из-за рубежа. Последнему препятствуют введенные западниками нелегитимные односторонние санкции против России", - отмечается в сообщении.

"Считаем, что преднамеренное нападение на НПС "Кропоткинская" - это низкопробная попытка расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в важнейшей сфере энергетической безопасности, где Россия всегда являлась и останется, несмотря ни на какие инсинуации и провокации, надежным и незаменимым участником", - говорится в ответе представителя МИД РФ.

17 февраля нефтеперекачивающая станция (НПС) "Кропоткинская", принадлежащая Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), подверглась атаке БПЛА. В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступило с территории Казахстана.

МИД РФ Новороссийск Кропоткинская Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)
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