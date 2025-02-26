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Акционеры КТК готовы поддержать двухмесячный ремонт после атаки БПЛА на Кубани

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума готовы содействовать скорейшему завершению ремонтных работ системы после повреждений в результате атаки БПЛА, сообщила пресс-служба КТК.

На собрании акционеров 25-26 февраля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) представители российского правительственного акционера, ПАО "Транснефть", выразили серьезную озабоченность в связи с этим террористическим актом и заявили о недопустимости подобных нападений на объекты КТК, находящиеся под защитой международного права.

Генеральный директор КТК Николай Горбань представил доклад о повреждениях НПС, текущем состоянии оборудования, статусе работ по разбору поврежденного оборудования и статусе мобилизации подрядчиков.

"Акционеры консорциума выразили готовность в осуществлении поддержки по любым вопросам, связанным с проведением ремонтных работ, которые, как ожидается, займут около двух месяцев", - уточняется в сообщении.

Одна из нефтеперекачивающих станций (НПС) КТК - "Кропоткинская" - 17 февраля подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате было повреждено оборудование, в частности, Siemens, замена которого ограничена санкциями.

"Транснефть" сообщала, что из-за повреждений объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться примерно на 30%. Минэнерго Казахстана заявляло об отсутствии ограничений по приему казахстанской нефти в систему КТК. Позже "Тенгизшевройл", оператор месторождения Тенгиз, объявил, что продолжает осуществлять поставки нефти по КТК бесперебойно.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Siemens Абу-Даби КазМунайГаз Казахстан Транснефть Кубань Кропоткинская
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