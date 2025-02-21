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Госдума обсудит электронное и дистанционное обучение медиков и фармацевтов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На следующей неделе Госдума обсудит, насколько целесообразно электронное и дистанционное обучение при реализации программ медицинского и фармацевтического образования, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Считаем правильным на следующей неделе обсудить вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования", - написал он в Telegram.

По его мнению, "получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в университетских центрах, колледжах, научных учреждениях, где есть клиническая база".

Вместе с тем сейчас "ежегодно порядка одного миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 до 90 тысяч - программы переподготовки", и такие услуги сегодня предоставляют частные фирмы, многие из них дистанционно.

"Интернет пестрит объявлениями, что получить дополнительное образование врачам, среднему медперсоналу можно буквально не вставая с дивана, а удостоверение или сертификат доставят на дом", - отметил Володин.

По его словам, для того, чтобы "терапевту переквалифицироваться в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме - и необходимое свидетельство об образовании готово". "За прохождение программы повышения квалификации плата составляет меньше - всего 4-5 тысяч рублей", - отметил он.

"Безусловно, от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи", - заявил Володин.

В связи с этим обсуждается тема повышения качества образования медицинских работников: изменение подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций, отметил он.

Вячеслав Володин Госдума
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