Врачам и студентам, дистанционно консультирующим больных COVID, выделяет 600 млн руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет 600 миллионов рублей на оплату труда дополнительно привлекаемых врачей и студентов медвузов, которые будут дистанционно консультировать больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно.

"За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей, тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

На оплату их труда, добавил он, выделяется 600 млн рублей. "Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов, которые будут консультировать дистанционно, и обращения граждан станут рассматриваться быстрее", - сказал Мишустин.