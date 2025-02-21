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Эксперт считает, что социально значимые сорта хлеба не подорожают выше инфляции

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В России динамика цен на социально значимые сорта хлеба не превысит уровень инфляции, сказал журналистам управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Когда речь идет о ценах на хлебобулочные изделия, необходимо разделять социально значимую продукцию и, к примеру, круассаны и багеты. Разумеется, в поле внимания государства должна быть первая категория - базовый пшеничный и ржано-пшеничный хлеб, который важен для массового потребителя", - заявил он.

По его словам, несмотря на существенный рост себестоимости, динамика цен на такой хлеб сейчас стабильна. За последний месяц розничная стоимость пшеничного хлеба снизилась на 0,5%, хлеба из ржано-пшеничной муки - поднялась на 0,4%. "Производители и торговые сети максимально не заинтересованы в повышении цен на эту продукцию и будут сдерживать динамику, в том числе за счет собственной маржинальности. Еще один фактор - это стабильные цены на муку", - сказал он, отметив, что, по оценкам экспертов, "динамика по социально значимому хлебу в этом году не превысит общей инфляции".

Березнюк не исключил, что в сегменте дорогостоящей хлебобулочной продукции могут быть более существенные ценовые колебания. "Бизнес таким образом может переложить свои потери, чтобы компенсировать рост издержек. Но это никак, на мой взгляд, не повлияет на массовый сегмент, который продолжит стабильно развиваться", - заявил эксперт.

Как сообщили "Ведомости", крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий уведомили ритейлеров об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и пр.

Минсельхоз заявил, что ситуация на рынке хлеба стабильна, существенного роста цен на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки не наблюдается.

В 2024 году в России было произведено около 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году.

Минсельхоз Илья Березнюк Agro and Food Communications
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