Поиск

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на российском рынке хлеба стабильна, существенного роста цен не наблюдается, сообщает Минсельхоз.

"По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляла 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки - 61,6 рубля. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно", - говорится в сообщении.

"Ведомости" сообщили, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий уведомили ритейлеров об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и пр.

По данным Минсельхоза, в 2024 году было произведено примерно 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. Внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор, констатирует ведомство.

По его оценке, стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки.

Минсельхоз при этом отмечает "наблюдающийся рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов".

В числе таких факторов президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон также называет торговую наценку, достигающую 35%. Решить проблему высокой наценки в торговых сетях и способствовать стабилизации цен на хлеб может развитие пекарями собственной розницы и повышение конкуренции в сфере хлебопечения, считает он.

По оценке гильдии, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2024 года составил в 1,1 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем в 2023 году.

Минсельхоз Юрий Кацнельсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС

В России введут обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС

МТС отметила увеличение числа криптоферм в России за год на 7%

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор"

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт

Что произошло за день: четверг, 20 февраля

Апелляция подтвердила взыскание с Полонского 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Вагоностроители предупредили о рисках кратного падения производства

Верховный суд разъяснит в 2025 году правила оплаты судебных госпошлин

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2179 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5888 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });