Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на российском рынке хлеба стабильна, существенного роста цен не наблюдается, сообщает Минсельхоз.

"По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляла 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки - 61,6 рубля. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно", - говорится в сообщении.

"Ведомости" сообщили, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий уведомили ритейлеров об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и пр.

По данным Минсельхоза, в 2024 году было произведено примерно 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. Внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор, констатирует ведомство.

По его оценке, стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки.

Минсельхоз при этом отмечает "наблюдающийся рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов".

В числе таких факторов президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон также называет торговую наценку, достигающую 35%. Решить проблему высокой наценки в торговых сетях и способствовать стабилизации цен на хлеб может развитие пекарями собственной розницы и повышение конкуренции в сфере хлебопечения, считает он.

По оценке гильдии, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2024 года составил в 1,1 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем в 2023 году.