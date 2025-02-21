Иноагентами признаны Жанна Агалакова и Антон Лирник

Также в реестр включены Рустем Адагамов и Илья Азар

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек. Это блогер Рустем Адагамов, журналисты Илья Азар и Жанна Агалакова, колумнист Елизавета Александрова-Зорина и украинский артист Антон Лирник.

Всем пятерым вменяются выступления против СВО, а также участие в создании и/или распространении контента для иноагентов, а также распространение фейков о решениях и политике российских властей.

Кроме того, Жанна Агалакова, по данным Минюста, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Рустем Адагамов и Илья Азар распространяли фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных, сказано в пресс-релизе. Азар также взаимодействует с организацией, признанной нежелательной в России. Елизавете Александровой Зориной вменили сотрудничество с иностранным СМИ.