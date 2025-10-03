Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы приговорил журналиста и бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан иноагентом) к четырем годам колонии заочно по делу об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ, сообщила столичная прокуратура в пятницу.

"С учетом позиции прокуратуры бывшие муниципальные депутаты Илья Глек, Илья Азар, Елена Русакова и Сергей Власов заочно приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)", - сказали в надзорном ведомстве.

Также суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 5 лет.

Дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске. В отношении бывших мундепов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что бывший депутат муниципального округа "Тропарево-Никулино" Игорь Глек, а также бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар, Елена Русакова и Сергей Власов, находясь на пределами Российской Федерации, достоверно зная, что решением генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации "Депутаты Мирной России" (ФРГ) признана нежелательной на территории Российской Федерации, являясь членами данной организации, опубликовали на сайте "Депутаты мирной России" две статьи под совместным редакторством, тем самым совершая умышленные действия, направленные на продолжение деятельности организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре.

Минюст РФ в минувшем феврале признал Азара иностранным агентом. В настоящее время журналист проживает за пределами России.