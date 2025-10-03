Поиск

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы приговорил журналиста и бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан иноагентом) к четырем годам колонии заочно по делу об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ, сообщила столичная прокуратура в пятницу.

"С учетом позиции прокуратуры бывшие муниципальные депутаты Илья Глек, Илья Азар, Елена Русакова и Сергей Власов заочно приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)", - сказали в надзорном ведомстве.

Также суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 5 лет.

Дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске. В отношении бывших мундепов заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что бывший депутат муниципального округа "Тропарево-Никулино" Игорь Глек, а также бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар, Елена Русакова и Сергей Власов, находясь на пределами Российской Федерации, достоверно зная, что решением генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность иностранной неправительственной организации "Депутаты Мирной России" (ФРГ) признана нежелательной на территории Российской Федерации, являясь членами данной организации, опубликовали на сайте "Депутаты мирной России" две статьи под совместным редакторством, тем самым совершая умышленные действия, направленные на продолжение деятельности организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре.

Минюст РФ в минувшем феврале признал Азара иностранным агентом. В настоящее время журналист проживает за пределами России.

Илья Азар Никулинский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

Мужчина задержан в Крыму за передачу Украине координат комплексов C-300

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.
Военная операция на Украине

20 беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь над регионами РФ и Черным морем

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Путин предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Путин предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Глава РФ заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7275 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });