Температура на юге РФ будет ниже, чем на севере европейской части страны

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода с температурой на 7-10 градусов ниже нормы прогнозируется в южных регионах России, там будет холоднее, чем в регионах севера европейской России и Урала, где температура будет на 4-6 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в регионах европейской части страны происходит "очень интересное распределение температурного режима" из-за антициклона.

"В антициклоне воздух перемещается по часовой стрелке. Это значит, что к западу от Москвы воздух перемещается с юга и юго-запада, а к востоку от Москвы - с севера - северо-востока. Поэтому на севере европейской России начнется заметное повышение температуры (...). А вот на юге европейской России очень холодная погода. На Нижней Волге, Северо-Кавказском федеральном округе, в Краснодарском крае температура на 7-10 градусов ниже нормы. И там температура будет ниже, чем на севере европейской России", - прогнозирует Вильфанд.

В Карелии, Коми, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях температура начнет повышаться с субботы. Так, в понедельник температура в Санкт-Петербурге будет на 4-5 градусов выше нормы, а во вторник приблизится к нулевой отметке.

К середине недели температура в северных регионах европейской части страны прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы. Также повысится температура в Ямало-Ненецком автономном округе.

В регионах юга европейской части России ожидается, что уже с 23 февраля до 26 февраля температура будет на 7-10 градусов ниже нормы. Так, в Ставрополье температуры будут опускаться до минус 20 градусов, в Краснодарском крае - от минус 11 до минус 18.

"В Курской, Тамбовской, Липецкой областях температура 15-17 градусов ниже нуля. В Крыму температура очень низкая", - сообщил глава Гидрометцентра.

Кроме того, холодная погода с температурой на 7 градусов ниже нормы в выходные прогнозируется в Пермском крае, Кировской, Нижегородской областях. Холодная погода с температурой на 7-10 градусов ниже нормы прогнозируется в Свердловской и Курганской областях, где морозы будут до минус 27 - минус 28 градусов.