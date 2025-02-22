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Пожар в клинике РЖД в Рязанской области локализовали

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в клинике РЖД станция Рыбное Рязанской области локализован в 17:28 в субботу на 900 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба отмечает в своем телеграм-канале, что из здания эвакуированы десять человек.

Как уточнила в своем телеграм-канале опергруппа Рязанской области, всех пациентов развезли по домам, поскольку экстренных больных не было. Во время пожара никто не пострадал.

Как сообщалось, пожар возник на кровле административного здания, принадлежащего больнице РЖД. Первоначально площадь возгорания составляла 300 кв. м.

В тушении пожара задействовано 50 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.

Рыбное Рязанская область РЖД МЧС
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