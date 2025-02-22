В здании больницы РЖД в Рязанской области произошел пожар

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В городе Рыбное Рязанской области для тушения крупного пожара привлечены 50 пожарных и 15 единиц техники, сообщила в субботу пресс-служба МЧС по региону.

Как написала пресс-служба в своем телеграм-канале, горит кровля административного здания на 300 кв. м. Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет.

По данным рыбновских соцсетей, загоревшееся здание принадлежит больнице РЖД. Как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах, из здания была проведена эвакуация находящихся в нем людей.