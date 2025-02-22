Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Крымом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника сбиты российскими военными в субботу вечером над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ уничтожены с 20:00 до 20:45 по Москве дежурными средствами ПВО, проинформировало министерство.

Ранее 22 февраля об атаке беспилотников на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атаки дронов зафиксированы в городе Грайворон, селе Репяховка Краснояружского района, селе Коновалово и селе Тишанка Волоконовского района, а также селе Шелаево Валуйского округа.