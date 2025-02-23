Девять дронов ВСУ уничтожены над Белгородской, Орловской, Курской областями и Крымом

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Девять украинских дронов сбиты российскими военными в субботу вечером над Белгородской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

"Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Белгородской области и по одному БПЛА - над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, дроны сбиты дежурными средствами ПВО с 20:50 до 22:25 по Москве.