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Девять дронов ВСУ уничтожены над Белгородской, Орловской, Курской областями и Крымом

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Девять украинских дронов сбиты российскими военными в субботу вечером над Белгородской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

"Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Белгородской области и по одному БПЛА - над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, дроны сбиты дежурными средствами ПВО с 20:50 до 22:25 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Крым Белгородская область Курская область Орловская область
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