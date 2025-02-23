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Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских дронов над тремя регионами РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили 10 украинских беспилотников над тремя российскими регионами.

"23 февраля в период с 06:00 до 08:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Тульской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на воскресенье над российскими регионами было сбито 20 беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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