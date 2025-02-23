Дежурные средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь над территорией Российской Федерации было ликвидировано 20 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА над территорией Орловской области, четыре БпЛА над территорией Белгородской области, четыре БпЛА над территорией Курской области, три БпЛА - над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В субботу вечером девять украинских дронов были сбиты над Белгородской, Орловской, Курской областями и Крымом.