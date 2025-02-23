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Путин вручает Героям России медали "Золотая звезда"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.

Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит "Золотую Звезду" 11 военнослужащим.

На церемонии также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Затем вместе с награжденными военными Путин возложит венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.


Владимир Путин Андрей Белоусов
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