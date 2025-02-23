Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В День защитника Отечества президент России Владимир Путин приехал в Александровский сад, чтобы по традиции почтить память павших воинов.

Военнослужащие Президентского полка установили к Могиле Неизвестного Солдата венок из красных цветов с лентой триколором.

Путин, преклонив колено, поправил ленту венка, после чего в знак почтения памяти всех погибших защитников Родины, склонив голову, постоял некоторое время в безмолвии.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие военнослужащие, удостоенные звания Героя России, получившие в этот день награды, медаль "Золотая Звезда" и министр обороны Андрей Белоусов.

Церемония завершилась маршем роты Почетного караула, после чего президент попрощался с военнослужащими. С одним военным Путин кратко пообщался, поинтересовавшись его дальнейшими планами. Это был получивший ранение младший сержант министерства обороны РФ Владимир Сафронов.

После главы государства память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата почтил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.