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Военные РФ взяли под контроль села Улаклы и Новоандреевка в ДНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селами Улаклы и Новоандреевка в ДНР, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате решительных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой народной республики", - говорится в его сообщении.

"Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, "Южная" группировка также нанесла поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка ДНР.

"Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов", - сказали в министерстве.

По его данным, группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка ДНР.

Как сообщили в Минобороны РФ, "противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и три артиллерийских орудия".

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Богатырь, Комар, Бурлацкое Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - сказано в сообщении ведомства.

Потери украинской армии в зоне действий группировки составили свыше 150 военных, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зеленый Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

По его данным, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, один бронетранспортер VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов.

Как сообщается, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли здесь до 85 военных, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

На харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Золочев. Здесь ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, сказали в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Улаклы Новоандреевка
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