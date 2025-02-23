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Минобороны РФ сообщило об ударах по местам проведения сборов руководящего состава ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесли удары по военным аэродромам Украины, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотников, складам горючего.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142-х районах", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 73 украинских беспилотника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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