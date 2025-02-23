Летевший из Москвы на Кубу самолет совершил вынужденную посадку в Петербурге

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В петербургском аэропорту Пулково совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы на Кайо-Коко (Куба), сообщает в воскресенье пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что его посадка прошла благополучно.

Борт принадлежит авиакомпании Nordwind.

По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку. Соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг контролируется.