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Пассажиры севшего в Пулково самолета улетят на Кубу запасным бортом вечером

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Туристов, которые летели на Кубу рейсом авиакомпании Nordwind, севшим из-за неисправности в аэропорту Пулково, отправят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператора PEGAS Touristik, резервный борт прибудет из Москвы ориентировочно через 6,5 часов. Пассажирам раздали ваучеры на еду и воду, багаж не выгружали", - говорится в сообщении в телеграм-канале ассоциации.

По данным АТОР, туристов, которые отдыхают на Кайо-Коко, из отелей привезут к новому обратному рейсу.

Как сообщалось, в воскресенье самолет Nordwind, выполнявший рейс N4-551 Шереметьево - Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. По предварительным данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, причиной стала техническая неисправность. Посадка прошла благополучно.

АТОР Nordwind Пулково Петербург Москва Куба PEGAS Touristik
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