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Песков ждет уточнения заявления США о завершении украинского конфликта на этой неделе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на уточнения в связи с заявлением пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт о возможности завершения украинского конфликта на этой неделе.

"В данном случае, я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией", - сказал на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать слова Левитт.

Дмитрий Песков США Белый дом Каролин Левитт
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