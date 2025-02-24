Песков ждет уточнения заявления США о завершении украинского конфликта на этой неделе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на уточнения в связи с заявлением пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт о возможности завершения украинского конфликта на этой неделе.

"В данном случае, я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией", - сказал на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать слова Левитт.