Трамп надеется, что "на этой неделе" найдет решение украинского конфликта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие дни сможет урегулировать конфликт на Украине, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе", - приводят американские СМИ слова Левитт.

При этом Трамп в ходе недавнего выступления на конференции CPAC в Вашингтоне подобных сроков не озвучивал.

Левитт отметила, что советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц на этих выходных работает как раз над украинской проблемой.