ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЕС внес в санкционный список сенатора РФ и шахматиста Сергея Карякина, олимпийского чемпиона Никиту Нагорного, телеведущую Юлию Барановскую и юмориста Михаила Галустяна.
Кроме того, ограничения затронули сенаторов РФ Андрея Деркача и Юрия Нимченко, политолога Руслана Осташко, представителей ЛНР, начальника штаба Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Запорожской области Фидаиля Бикбулатова и Дениса Чернобая из ДНР.
Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной пакет санкций.