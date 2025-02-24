ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

Олимпийский чемпион Никита Нагорный Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЕС внес в санкционный список сенатора РФ и шахматиста Сергея Карякина, олимпийского чемпиона Никиту Нагорного, телеведущую Юлию Барановскую и юмориста Михаила Галустяна.

Кроме того, ограничения затронули сенаторов РФ Андрея Деркача и Юрия Нимченко, политолога Руслана Осташко, представителей ЛНР, начальника штаба Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Запорожской области Фидаиля Бикбулатова и Дениса Чернобая из ДНР.

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной пакет санкций.