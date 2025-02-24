Санкционный список ЕС пополнили Евтушенков и Зюзин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкционный список Евросоюза пополнился рядом крупных российских бизнесменов и руководителей компаний.

Так, согласно публикации в "Официальном журнале", с 24 февраля под санкциями ЕС находятся Владимир Евтушенков, Игорь Зюзин, Константин Струков, Альберт Авдолян, Игорь Кудряшкин, Эдуард Чухлебов.

Также в список включен Сергей Дрегваль, в 2024 году возглавивший ПАО "Интер РАО".

Под санкциями оказались и руководители "Алмаз-Антея" и "Тулмашзавода".