Минобороны РФ сообщило об уничтожении 12 украинских дронов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили 12 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, а также над Орловской и Брянской областями.

"24 февраля в период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА - над территориями Орловской и Брянской областей", - сообщили в Минобороны РФ.