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Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Над акваторией Черного моря уничтожены четыре дрона ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду.

"Громкие звуки, которые было слышно, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Вечером 24 февраля в Севастополе дежурные силы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник без боевого заряда. Он спустился на парашюте, что затруднило его обнаружение. Беспилотник упал в районе проспекта Победы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Черное море Севастополь
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